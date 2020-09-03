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Эскалация напряженности в Средиземноморье
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Греция отрицает достижение соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Анкара и Афины договорились начать технические переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море
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© Matt Cardy/Getty Images

АФИНЫ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Греции не достигали соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО, о котором заявлял генеральный секретарь альянса. Об этом сообщили в четверг Афинскому Македонскому агентству новостей (АМНА) в греческом правительстве.

"Объявленная информация о якобы технических переговорах [между Грецией и Турцией] в НАТО не соответствует действительности", - отметили дипломатические источники агентства. "В любом случае <...> мы взяли на заметку намерение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга работать над созданием механизмов деэскалации внутри НАТО", - добавили собеседники агентства.

"Однако деэскалация означает только немедленный вывод всех турецких кораблей с морского шельфа Греции", - подчеркнули собеседники АМНА в греческом правительстве.

В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе, говорится, что Турция и Греция договорились начать технические переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море.

Теги
ТурцияГрецияЭскалация напряженности в Средиземноморье
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