ЕС заявил, что оставляет за собой право принимать санкции из-за ситуации с Навальным

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Евросоюз призывает международное сообщество к единой реакции по ситуации с Алексеем Навальным и оставляет за собой право вводить санкции. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер", - отмечается в нем.

В документе говорится, что ЕС "самым решительным образом осуждает покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", аналогичным тому, которое было использовано при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года". "Применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека", - заявил Боррель.

По его словам, "российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности". "Безнаказанность недопустима. ЕС призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования, - говорится в заявлении. - Евросоюз будет и впредь внимательно следить за этим вопросом и оценивать его последствия".