В Белом доме считают, что соглашение между Израилем и ОАЭ ударит по Китаю и Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Китай и Иран окажутся проигравшими от соглашения о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, считает помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Такое мнение он выразил в четверг в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Сделка между ОАЭ и Израилем, по словам О'Брайена, "изменит положение дел на Ближнем Востоке". "Экономические, культурные связи достигнут фантастического уровня, - подчеркнул помощник президента США Дональда Трампа. - Начнется поступление значительных инвестиций". "Это потрясающая сделка для ее участников", - указал он.

"Больше всех проиграют [от этой сделки], определенно, Иран и Китай, - отметил О'Брайен. - Израильтяне получат новые источники капиталовложений, помимо США, и, я думаю, будут заключены множество сделок, которые вынудят китайцев уйти с израильского рынка технологий. Кроме того, я считаю, что грядет укрепление сотрудничества в сфере безопасности, что будет крайне невыгодно для Ирана".

Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.

Палестинская администрация

О'Брайен также заявил, что США рассчитывают на то, что новое поколение палестинских лидеров придет на смену нынешнему руководству Палестины.

Помощнику президента США задали вопрос, способна ли палестинская администрация на какие-либо новые инициативы в направлении ближневосточного урегулирования в свете соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Известно, что Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ и назвала решение о нормализации предательством и "разрушением арабской мирной инициативы". О'Брайен выразил мнение, что молодые палестинцы, как и молодежь во всем остальном мире, хотят обеспечить себя жильем, создать семью и добиться хорошего будущего. "Проблема состоит в этом старом руководстве, которое связано с Организацией освобождения Палестины и разделяет мышление марксистско-ленинской революционной борьбы 1950-х и 1960-х", - продолжал он.

"Нам требуется новое поколение более молодых палестинских лидеров, которые хотят замечательного будущего для себя, своих арабских собратьев и израильских соседей. Мы готовы помочь им добиться такого будущего, и я надеюсь на то, что они скоро пожмут нашу руку помощи", - сказал О'Брайен.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли ожидать в дальнейшем новых соглашений, подобных заключенному между Израилем и ОАЭ. "Я считаю, что сделки будут, но без увязки с электоральным графиком [выборами в США 3 ноября]", - подытожил помощник американского президента по национальной безопасности.

"Сделка века"

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

20 мая президент Палестины Махмуд Аббас в послании президенту РФ Владимиру Путину попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.