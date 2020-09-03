Сербская газета опубликовала текст документа о признании Косова, предложенный Вучичу в США

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Сербия и Косово должны "взаимно признать друг друга", говорится в документе, предложенном сербам на переговорах в Вашингтоне. Текст части документа опубликовала в четверг сербская газета "Вечерне новости".

"Пункт 10 документа гласит: Обе стороны обязуются на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчеты", - сообщает издание.

Как сообщил ранее министр финансов Сербии Синиша Мали, на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне от президента Сербии Александара Вучича потребовали признать независимость самопровозглашенного Косова. Он также сообщил об огромном давлении, которое оказывается на сербскую делегацию.

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщал, что испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. В то же время он был настроен решительно отстаивать интересы Сербии.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.