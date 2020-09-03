Ливанские военные обнаружили в районе порта Бейрута свыше 4 тонн нитрата аммония

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

"Спецподразделение инженерных сил по просьбе таможенного управления провело проверку материалов, хранящихся на складе у ворот №9 за пределами территории порта, и обнаружило 4 тонны 350 килограмм нитрата аммония", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что со стороны военных приняты повышенные меры предосторожности и организуется вывоз мешков с аммиачной селитрой за пределы города.