Ливанские военные обнаружили в районе порта Бейрута свыше 4 тонн нитрата аммония

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии обнаружили на таможенном складе возле въезда на территорию морского порта Бейрута свыше 4 тонн нитрата аммония.
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Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Спецподразделение инженерных сил по просьбе таможенного управления провело проверку материалов, хранящихся на складе у ворот №9 за пределами территории порта, и обнаружило 4 тонны 350 килограмм нитрата аммония", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что со стороны военных приняты повышенные меры предосторожности и организуется вывоз мешков с аммиачной селитрой за пределы города.