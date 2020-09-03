СМИ: к переговорам Белграда и Приштины в Вашингтоне подключилась Иванка Трамп

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Второй раунд переговоров Белграда и Приштины начался в Вашингтоне, к нему подключилась дочь и советник американского лидера Дональда Трампа Иванка Трамп. Об этом сообщило в четверг сербское агентство Tanjug со ссылкой на собственный источник.

По его данным, второй раунд переговоров стартовал в Белом доме.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Вашингтоне президенту Сербии Александару Вучичу предложили документ, подразумевающий "обоюдное признание Косова". Как сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, это предложение сербский лидер "резко отверг". Министр финансов Сербии Синиша Мали также сообщал, что на переговорах в Вашингтоне от Вучича потребовали признать независимость самопровозглашенного Косова. Он также заявил об огромном давлении, которое оказывается на сербскую делегацию.