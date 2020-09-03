МИД Ирана осудил публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в газете Charlie Hebdo

ТЕГЕРАН, 3 сентября. /ТАСС/. Тегеран считает неприемлемыми публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo и осуждает их. Соответствующее заявление сделал в четверг официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Любое неуважение к святому пророку ислама и другим божественным пророкам неприемлемо", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. По словам Хатибзаде, "оскорбительные публикации французского издания были повторно размещены под предлогом свободы самовыражения", но "оскорбили чувства более одного миллиарда мусульман в мире". Он добавил, что "свобода самовыражения является важной ценностью, которую следует использовать для мирного сосуществования людей".

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo приняла решение в среду повторно опубликовать в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание стало мишенью террористов в 2015 году.

3 сентября 2015 года в Париже вооруженные исламисты напали на редакцию газеты Charlie Hebdo, публиковавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе известные карикатуристы Стефан Шарбонье, Жан Кабю и Жорж Волински. Еще 11 человек получили ранения. 11 января 2015 года более миллиона французов вышли на марш против терроризма с табличками, надпись на которых гласила: "Я - Шарли".