Премьер непризнанного Косова не будет обсуждать ничего, кроме признания края

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер непризнанного Косова Авдулах Хоти заявил, что не будет обсуждать другие вопросы на переговорах в США, кроме вопроса признания независимости. Об этом он заявил в прямом эфире канала "Клан Косова" из Вашингтона.

"Мы не будем разговаривать о других темах, кроме признания", - указал он.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Вашингтоне Вучичу предложили документ, подразумевающий "обоюдное признание Косова". Как сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, это предложение сербский лидер "резко отверг". Ранее сербская газета "Вечерне новости" опубликовала часть документа, предложенного сербской делегации в Вашингтоне.

"Пункт 10 документа гласит: Обе стороны обязуются на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчеты", - сообщает издание.

Как сообщил ранее министр финансов Сербии Синиша Мали, на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне от президента Сербии Александара Вучича потребовали признать независимость самопровозглашенного Косова. Он также сообщил об огромном давлении, которое оказывается на сербскую делегацию.