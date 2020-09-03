Турция поддерживает инициативу НАТО и готова к переговорам с Грецией

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Турция поддерживает инициативу НАТО о начале переговоров между Анкарой и Афинами по урегулированию ситуации в Средиземном море и готова приступить к ним без предварительных условий. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] выступил с инициативой по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье и по предотвращению нежелательных ситуаций с морскими и воздушными элементами. Эта поддержанная нашей страной инициатива, как заявил сегодня генеральный секретарь [НАТО], направлена на начало переговоров военно-технического характера между двумя странами в рамках НАТО. Эти переговоры касаются не только решения двусторонних вопросов между Турцией и Грецией, но и договоренностей, которые обсуждались между военными двух стран. Мы ожидаем, что Греция поддержит эту инициативу генерального секретаря НАТО", - подчеркивается в сообщении.

В МИД республики также отмечается, что Анкара готова приступить к переговорам с Афинами "без предварительных условий". В министерстве при этом добавили, что Турция готова к диалогу, чтобы "найти постоянные решения по всем вопросам в рамках международного права".

В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе, говорится, что Турция и Греция договорились начать технические переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море. Однако Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на источник в греческом правительстве сообщило, что власти Греции не достигали соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО, о котором заявлял Столтенберг.

В ведомстве отметили, что Турция рассчитывает, что Греция также поддержит инициативу НАТО о начале переговоров по урегулированию ситуации в Средиземном море.

Напряженность между Грецией и Турцией

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) между двумя странами в Ионическом море. 6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Оба эти соглашения уже ратифицированы греческим парламентом. В планах Афин также заключить в будущем аналогичные соглашения с Кипром, Ливией, а если будет возможно, то и с Турцией. 26 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в парламенте, что "с представлением немедленно законопроекта Греция расширяет свои территориальные воды на запад с 6 до 12 морских миль" в Ионическом море. По словам Мицотакиса, это касается района от греческих ионических островов до мыса Тенарон на полуострове Пелопоннес. Премьер добавил, что министр иностранных дел Никос Дендиас уже проинформировал коллег из Италии и Албании о решении Греции.

Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море. Анкара также заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.