Spiegel: комитет Бундестага обсудит в понедельник ситуацию с Навальным

ТАСС, 3 сентября. Комитет Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб намерен в понедельник обсудить ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом сообщает в четверг газета Der Spiegel .

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По ее данным, два представителя указанного комитета - член Свободной демократической партии (СвДП) Штефан Томаэ и член партии "Зеленые" Константин фон Нотц - требовали провести экстренную встречу уже на этой неделе.

Они считают, что решение федерального правительства предложить лечение Навального в ФРГ может указывать на наличие у германских властей дополнительной информации об инциденте с блогером. Кроме того, политики полагают, что произошедшее имеет "не только политическое и дипломатическое значение, но и последствия для разведки".

"Необходимо срочно прояснить, насколько высоко принималось решение. Это может быть сделано только парламентским комитетом по контролю [над спецслужбами]. В связи с этим мы запросили специальную встречу на этой неделе", - указали политики. Однако, по сведению издания, наиболее вероятно, что встреча состоится не на этой неделе, а только в понедельник.