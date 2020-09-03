В США считают, что Сербия и Косово добились прогресса на переговорах в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и премьер непризнанного Косова Авдулах Хоти добились в четверг "реального прогресса" на переговорах в Вашингтоне. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Очень хороший раунд переговоров прошел сегодня [в четверг] днем с лидерами Сербии и Косово. Сегодня они добились реального прогресса", - сказал О'Брайен, слова которого приводятся в Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Помощник американского лидера поблагодарил за участие в переговорах Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) США - специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки. "Завтра переговоры продолжатся!" - заключил О'Брайен.

Ранее Вучич заявил, что сербская делегация отказалась признать независимость Косова в ходе переговоров в Вашингтоне. Вучич сообщил, что в ходе встречи также обсуждалась экономика, инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину, кредиты через агентства развития и открытия канцелярии американского Фонда развития в Белграде. Обсуждался вопрос подключения Приштины к Балканскому экономическому союзу, т.н. "малому Шенгену" под американские гарантии.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.