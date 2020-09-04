Главы МИД стран БРИКС обсудят противодействие новым вызовам и угрозам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров примет в пятницу участие в совещании министров иностранных дел государств - членов БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в режиме видеоконференции. Мероприятие пройдет под руководством российской стороны, председательствующей в объединении в нынешнем году под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
Министры встретятся в дистанционном формате уже во второй раз из-за охватившей весь мир пандемии коронавируса. Предыдущие переговоры главы МИД РФ с коллегами по БРИКС в онлайн-режиме прошли 28 апреля и на сегодняшний день, исходя из ситуации в мире, накопилось немало поводов для обсуждения.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе заседания стороны планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по тематике региональных конфликтов, противодействия новым вызовам и угрозам, сотрудничества государств "пятерки" на многосторонних площадках, в частности, "на полях" открывающейся вскоре юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Эффективный формат и единство стремлений
Как указано в распространенном в преддверии переговоров комментарии российского внешнеполитического ведомства, за последнее десятилетие БРИКС утвердил себя как эффективный формат сотрудничества. "Пятерка" солидарно выступает за укрепление коллективных начал в мировых делах, государственного суверенитета, за решение существующих конфликтов исключительно мирными средствами", - констатировали в МИД РФ.
БРИКС также является важным фактором формирования многополярного мира. Несмотря на то, что все пять государств представляют различные регионы, они едины "в стремлении отстаивать принципы более справедливого миропорядка, основанного на уважении норм и принципов международного права, Устава ООН", добавили на Смоленской площади.
Интерес к вакцине
В МИД РФ отметили, что на фоне пандемии вновь чрезвычайно остро встал вопрос укрепления пятистороннего взаимодействия в области здравоохранения. "Партнерам представлены российские инициативы: создание комплексной системы раннего предупреждения рисков эпидемиологических угроз стран БРИКС и принятие пятистороннего меморандума по вопросам сотрудничества в сфере нормативно-правового регулирования медицинской продукции. Готовится обзор передовых мер по противодействию распространению COVID-19", - отмечается в комментарии.
Россия, первой в мире зарегистрировавшая вакцину от коронавируса "Спутник V", готова энергично сотрудничать с партерами по ее использованию. И интерес к новому препарату есть у всех партнеров по БРИКС. Так, уже есть договоренность о производстве в Бразилии 60 млн доз "Спутник V", заключено соглашение с индийскими компаниями о производстве 300 млн доз российской вакцины в год.
Высокую оценку российской вакцине дала и китайская сторона. А согласно недавно опубликованному в южноафриканской новостной службе News24 опросу, каждый четвертый гражданин Южно-Африканской Республики хочет получить прививку от коронавируса с помощью российской вакцины, если последняя будет доступна в этой стране.
Тесное взаимодействие стран объединения по противодействию коронавирусу представляется необходимым, учитывая разнящиеся в БРИКС взгляды на деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, о недоверии к организации в июне заявлял президент Бразилии Жаир Болсонару, не исключив возможности выхода страны из организации.
Перенастройка календаря
В российском дипведомстве обратили внимание на сохраняющуюся, несмотря на пандемию, динамику сотрудничества. "Важно, что БРИКС продемонстрировал свою востребованность, готовность и способность гибко реагировать на изменение глобальной обстановки", - пояснили в министерстве.
В МИД РФ также отметили проведение масштабной работы по реконфигурации календаря мероприятий председательства, их переводу в формат видеоконференций. "По итогам года рассчитываем организовать свыше 100 совещаний и форумов, выйти на 155 мероприятий (большая часть - в онлайн-режиме), включая 25 встреч министерского уровня. Осенью состоится XII саммит БРИКС", - указали в дипведомстве.