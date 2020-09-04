Главы МИД стран БРИКС обсудят противодействие новым вызовам и угрозам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров примет в пятницу участие в совещании министров иностранных дел государств - членов БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в режиме видеоконференции. Мероприятие пройдет под руководством российской стороны, председательствующей в объединении в нынешнем году под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

Министры встретятся в дистанционном формате уже во второй раз из-за охватившей весь мир пандемии коронавируса. Предыдущие переговоры главы МИД РФ с коллегами по БРИКС в онлайн-режиме прошли 28 апреля и на сегодняшний день, исходя из ситуации в мире, накопилось немало поводов для обсуждения.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе заседания стороны планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по тематике региональных конфликтов, противодействия новым вызовам и угрозам, сотрудничества государств "пятерки" на многосторонних площадках, в частности, "на полях" открывающейся вскоре юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Эффективный формат и единство стремлений

Как указано в распространенном в преддверии переговоров комментарии российского внешнеполитического ведомства, за последнее десятилетие БРИКС утвердил себя как эффективный формат сотрудничества. "Пятерка" солидарно выступает за укрепление коллективных начал в мировых делах, государственного суверенитета, за решение существующих конфликтов исключительно мирными средствами", - констатировали в МИД РФ.

БРИКС также является важным фактором формирования многополярного мира. Несмотря на то, что все пять государств представляют различные регионы, они едины "в стремлении отстаивать принципы более справедливого миропорядка, основанного на уважении норм и принципов международного права, Устава ООН", добавили на Смоленской площади.

Интерес к вакцине

В МИД РФ отметили, что на фоне пандемии вновь чрезвычайно остро встал вопрос укрепления пятистороннего взаимодействия в области здравоохранения. "Партнерам представлены российские инициативы: создание комплексной системы раннего предупреждения рисков эпидемиологических угроз стран БРИКС и принятие пятистороннего меморандума по вопросам сотрудничества в сфере нормативно-правового регулирования медицинской продукции. Готовится обзор передовых мер по противодействию распространению COVID-19", - отмечается в комментарии.