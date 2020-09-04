Мексика может начать испытания российской вакцины от коронавируса в октябре

МЕХИКО, 4 сентября. /ТАСС/. Клинические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Мексике в октябре текущего года. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел республики Марсело Эбрард.

По его словам, Мексика получит от России данные о первых двух этапах тестирования препарата, которые будут переведены и направлены в Минздрав.

"Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать ее на мексиканцах в рамках протокола исследований", - цитирует главу МИД на своем сайте газета La Jornada.

В конце августа Эбрард заявил, что власти Мексики рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса через международный механизм COVAX. По его словам, правительство страны продолжает переговоры с целью получения препаратов, которые разрабатываются в Великобритании, Германии, Италии, Китае, России, Франции и США.