Мексика может начать испытания российской вакцины от коронавируса в октябре

МЕХИКО, 4 сентября. /ТАСС/. Клинические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Мексике в октябре текущего года. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел республики Марсело Эбрард.
По его словам, Мексика получит от России данные о первых двух этапах тестирования препарата, которые будут переведены и направлены в Минздрав.
"Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать ее на мексиканцах в рамках протокола исследований", - цитирует главу МИД на своем сайте газета La Jornada.
В конце августа Эбрард заявил, что власти Мексики рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса через международный механизм COVAX. По его словам, правительство страны продолжает переговоры с целью получения препаратов, которые разрабатываются в Великобритании, Германии, Италии, Китае, России, Франции и США.
О том, что Мексика получит от России порядка 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований, Эбрард сообщил 20 августа.
Президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 17 августа сказал, что готов лично испытать российский препарат при условии его эффективности.
К настоящему времени, согласно официальным данным, коронавирусом в Мексике заразились 610 957 человек, умерли 65 816 инфицированных пациентов.