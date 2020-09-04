Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал власти перейти к диалогу

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Координационный совет оппозиции Белоруссии считает, что действующей власти следует освободить задержанных членов объединения и перейти к диалогу. Соответствующее заявление опубликовано в ночь на пятницу в Telegram -канале Координационного совета.

"Диалог - это единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса. А значит, Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог. Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров. Пока не поздно", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в заявлении, "аресты, уголовные дела, шельмование и запугивание недовольных - это все сигналы войны". Координационный совет также отмечает, что продолжит работу, он требует у действующей власти "остановить давление", призывая "к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз".

В четверг суд Центрального района Минска назначил 15 суток административного ареста членам президиума Координационного совета Сергею Дылевскому и Ольге Ковальковой за проведение несанкционированного мероприятия. В отношении другого члена президиума Лилии Власовой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, она была задержана сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. В штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение трансфера власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.