Вучич надеется достичь договоренностей с Косовом 4 сентября

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Сербия надеется достичь договоренностей в экономической сфере с непризнанным Косовом к утру пятницы, 4 сентября. Об этом сообщил в четверг президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне по итогам первого дня переговоров.

"Это был непростой день для нас, но я думаю, что мы подошли ближе к возможной договоренности. Самыми важными для нас были экономические вопросы", - отметил сербский лидер. Он подчеркнул, что во время встречи обсуждались проблемы строительства новых участков железных дорог и автомагистралей в стране. В переговорах участвовали и представители Экспортно-импортного банка США (специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки), а также американских госкорпораций, оказывающих содействие в сокращении уровня бедности за счет экономического роста и инвестирующих в развитие. По словам сербского президента, на встрече обсуждалось и "восстановление доверия и уверенности между сербами и албанцами".

"У нас были некоторые политические трудности, но я думаю и надеюсь, что мы уже преодолели их. Я все еще надеюсь, что мы сможем достичь договоренностей к завтрашнему утру (утро пятницы - прим. ТАСС)", - добавил президент.

Он вновь заявил, что сербская делегация отказалась признать независимость Косова, хотя этот пункт значился "в проекте предложений" в ходе переговоров в Вашингтоне.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.