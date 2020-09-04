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В штате Нью-Йорк семерых полицейских отстранили от работы после смерти афроамериканца

Мэр города Рочестера Лавли Уоррен призвала провести тщательное расследование

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Рочестера (штат Нью-Йорк) на время отстранили от работы семь сотрудников полиции в связи со смертью темнокожего Дэниела Пруда после задержания. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции мэр города Лавли Уоррен, трансляцию вели местные телеканалы.

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Она отметила, что "отстраняет от службы указанных полицейских". Уоррен также призвала генпрокурора штата Нью-Йорк провести тщательное расследование.

Пруд был задержан в Рочестере 23 марта. По данным газеты The New York Times, он бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Полицейские надели афроамериканцу на голову мешок, призванный предохранять окружающих от слюны и плевков, и в течение некоторого времени прижимали его к асфальту. Один из полицейских уперся коленом ему в спину.

Пруд потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице через несколько дней. Семья афроамериканца только в среду решила распространить информацию об этом. По словам родственников Пруда, у него были проблемы с психическим здоровьем. Ранее он убежал из дома.

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