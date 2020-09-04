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Кризис в Белоруссии

США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

Белорусский лидер "считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо", утверждает постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусского лидера Александра Лукашенко надо попытаться убедить в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy.

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"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо", - утверждает Гилмор.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАКризис в Белоруссии
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