Трамп назвал Байдена марионеткой социалистов и марксистов

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джозеф Байден является марионеткой социалистов и марксистов. Такое мнение выразил в четверг американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Трансляцию выступления ведут американские новостные телекомпании.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"Он [Байден] - марионетка социалистов, марксистов и экстремистов, ненавидящих полицейских", - утверждает глава государства.

"План Байдена - умиротворить внутренних террористов. Мой план - арестовать и привлечь к ответственности", - сказал кандидат в президенты от Республиканской партии. Он начал называть своего соперника на ноябрьских выборах Джо Хайденом (Hiden от англ "hide" - прятаться, скрываться) в связи с тем, что демократ, по версии Трампа, "прячется в подвале" своего дома в штате Делавэр от встреч с журналистами и публичных выступлений.

Говоря о рейтингах популярности Байдена, Трамп отметил: "Он падает, как брошенный в воду камень". "Мы лидируем по всем [рейтингам]", - добавил президент.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 7,2 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 процентных пункта в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.