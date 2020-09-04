Тихановская заявила, что протестные акции в Белоруссии не остановятся

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, оказывают достаточное давление на нынешнюю власть в стране, они не будут прекращаться. Об этом заявила в опубликованном в пятницу интервью японскому телеканалу NHK экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление [на власть]. Наш протест никогда не закончится", - сказала она. Касаясь темы своего возвращения в Белоруссию, Тихановская заявила, что готова сделать это "на первом же поезде", если будет чувствовать себя там в безопасности. "Мое сердце вместе с народом Беларуси", - подчеркнула она.

В интервью Тихановская также выступила с утверждением, что факт наличия, по ее словам, "тесных связей" президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией - "это не очень хороший знак". Как отмечает телеканал, она также выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Москвы в ситуацию в ее стране.