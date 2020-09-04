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Кризис в Белоруссии

Тихановская заявила, что протестные акции в Белоруссии не остановятся

Экс-кандидат в президенты отметила, что вся сила в людях, и ежедневные демонстрации оказывают достаточное давление на власть
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, оказывают достаточное давление на нынешнюю власть в стране, они не будут прекращаться. Об этом заявила в опубликованном в пятницу интервью японскому телеканалу NHK экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

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"Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление [на власть]. Наш протест никогда не закончится", - сказала она. Касаясь темы своего возвращения в Белоруссию, Тихановская заявила, что готова сделать это "на первом же поезде", если будет чувствовать себя там в безопасности. "Мое сердце вместе с народом Беларуси", - подчеркнула она.

В интервью Тихановская также выступила с утверждением, что факт наличия, по ее словам, "тесных связей" президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией - "это не очень хороший знак". Как отмечает телеканал, она также выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Москвы в ситуацию в ее стране.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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