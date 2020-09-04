Опрос: большинство японцев выступает за избрание генсека кабмина следующим премьером

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Большинство японцев считает кандидатуру генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги наиболее подходящей на пост следующего премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в пятницу газетой Asahi .

Сугу поддержали 38% опрошенных. На втором месте по популярности с результатом 25% оказался бывший министр обороны Сигэру Исиба. Третье место с 5% занял бывший глава МИД Фумио Кисида. При этом 28% респондентов заявили, что никто из указанных кандидатов на пост премьера не подходит для этой должности.

Между тем, 45% участников опроса подчеркнули, что следующему главе правительства стоит продолжить курс уходящего в отставку премьера Абэ. Отмечается, что 2 сентября аналогичную точку зрения озвучил Суга во время объявления о своем участии в выборах. Тем не менее, 42% респондентов Asahi выступили против следования курсу Абэ.

Отношение японской общественности к кандидатуре Суги резко изменилось за последнею неделю. Так, лишь 14,3% участников аналогичного исследования, проведенного 30 августа агентством Kyodo, выразили готовность поддержать генсека кабмина. В свою очередь, большинство респондентов этого опроса одобрили кандидатуру Исибы, который набрал 34,3%.

Ёсихидэ Суга, который в среду официально объявил об участии в выборах главы председателя ЛДП, является главным претендентом на пост японского премьера. В его поддержку уже высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи. Конкуренцию на выборах ему пытаются составить Сигэру Исиба и Фумио Кисида.