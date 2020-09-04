Трамп заявил, что летальность коронавирусной инфекции в США снизилась на 85%

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Показатель летальности коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах снизился на 85% по сравнению с апрелем. Об этом сообщил в четверг американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Трансляцию вели местные новостные телекомпании.

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"Благодаря нашим спасающим многие жизни методам лечения уровень летальности с апреля снизился на 85%. Мы достигли самых низких показателей летальности среди других крупных стран мира", - утверждал президент.

"Смертность и госпитализация из-за COVID-19 [в США] за последнюю неделю радикально снизились", - добавил Трамп, несмотря на то что, согласно официальным данным, в США ежедневно умирают примерно 1 тыс. человек от вызываемого новым коронавирусом заболевания.

В середине июля Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавирусной инфекции.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 6,14 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 186 754 человека.