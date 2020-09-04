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Взрыв в порту Бейрута

Япония выделит $5 млн на ликвидацию последствий взрыва в Бейруте

Выделенные средства будут использованы для ремонта больниц и домов пострадавших жителей

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии направит суммарно $5 млн ряду международных организаций для ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего 4 августа в порту Бейрута. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу японским МИД.

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В нем отмечается, что взнос от правительства Японии получат, в частности, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Выделенные средства будут использованы для ремонта больниц и домов пострадавших жителей Бейрута, а также для снабжения горожан продовольствием.

В сообщении также подчеркивается, что "Япония надеется на проведение в скором времени реформ правительством Ливана в административной, финансовой и юридической сфере ради достижения стабильного развития [страны]".

Теги
ЯпонияЛиванВзрыв в порту Бейрута
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