Президент Сербии и премьер Косова 4 сентября подпишут договоренности в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и премьер непризнанного Косова Авдулах Хоти примут 4 сентября участие в церемонии подписания договоренностей, характер которых не раскрывается, в Белом доме в присутствии американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в четверг Белым домом пятничном графике президента США.

"В 11:05 (18:05 мск - прим. ТАСС) президент [Трамп] наблюдает за церемонией подписания с участием президента Республики Сербия и премьер-министра Республики Косово", - отмечается в документе. В Белом доме не сообщили о том, какого рода документ будут подписывать Вучич и Хоти. При этом сербский лидер в четверг выразил надежду на достижение договоренностей в экономической сфере с Косовом к утру пятницы.

Церемония будет проходить в присутствии ограниченного пула журналистов Белого дома в так называемой комнате Рузвельта, расположенной в Западном крыле официальной резиденции главы государства. Затем Трамп, Вучич и Хоти примут участие в трехсторонних переговорах в Овальном кабинете.

Ранее Вучич заявил, что сербская делегация отказалась признать независимость Косова в ходе переговоров в Вашингтоне. Сербский президент сообщил, что во время встречи обсуждались экономика, инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину, кредиты через агентства развития и открытие канцелярии американского Фонда развития в Белграде. Обсуждался также вопрос подключения Приштины к Балканскому экономическому союзу (так называемому малому Шенгену) под американские гарантии.