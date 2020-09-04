В МИД Японии не стали комментировать слова Медведева о переговорах по мирному договору

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии не комментирует заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который считает, что конституционная норма о защите территориальной целостности РФ должна облегчить переговоры между Токио и Москвой о мирном договоре. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

"Мы не будем комментировать каждое конкретное заявление, я об этом неоднократно говорил на своих пресс-конференциях. В понедельник президент Путин и премьер Абэ провели телефонный разговор и пришли к общему мнению по поводу того, что переговоры по мирному договору будут продолжены. Исходя из этой доверенности, мы намерены вести усердную работу по мирному договору", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу журналистов. Медведев 2 сентября в ходе онлайн-встречи с участниками форума "ОстроVа-2020" на Сахалине, касаясь темы переговоров по мирному договору, отметил, что действующая конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности РФ и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий. "Этого не было и не будет никогда", - заявил он.

Переговоры по мирному договору

Япония после формирования нового правительства в связи с уходом в отставку премьер-министра Синдзо Абэ рассмотрит вопрос о том, как продолжать вести переговоры по мирному договору с РФ, добавил Мотэги. "Когда новое правительство будет утверждено, мы подумаем, как мы будем дальше вести переговоры по мирному договору и как продвигать экономическое сотрудничество", - сказал он.

По его словам, за период нахождения Абэ во главе правительства Японии на переговорах с РФ были достигнуты конкретные результаты, в том числе касательно договоренности об их ускорении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Мотэги добавил, что также считает эффективным формат, при котором общий вектор переговорам задают лидеры двух стран, а более детальные дискуссии проводятся на уровне министров иностранных дел и их заместителей.