Байден заявил о готовности вводить санкции против чиновников КНР из-за ситуации с Тибетом

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в случае победы на выборах готов вводить санкции в отношении официальных лиц Китая, якобы причастных к нарушениям прав человека в Тибете. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг предвыборным штабом политика.

Байден отметил, что его администрация "введет санкции против официальных лиц Китая, которые несут ответственность за нарушения прав человека в Тибете". Он также выразил готовность расширить поддержку жителей Тибета.

Кандидат в президенты США от демократов подверг критике действующего американского лидера Дональда Трампа в связи с тем, что он "не встретился и не разговаривал" с далай-ламой. Байден заверил, что сам он такую встречу готов провести. Он также сообщил, что намерен "назначить нового специального координатора по делам Тибета". Байден отметил, что Трамп этого не сделал. Политик сообщил, что будет "настаивать на восстановлении властями Китая доступа в Тибет для граждан США", в том числе для американских дипломатов и журналистов.

В июле Вашингтон ввел новые визовые рестрикции в отношении официальных лиц КНР, причастных, по мнению властей США, к ограничению доступа иностранцев в Тибет. После этого в МИД Китая заявили, что Пекин будет вводить визовые ограничения против граждан США за "неподобающее поведение" по отношению к Тибетскому автономному району КНР.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в июле заявил, что Пекин призывает США "прекратить использовать Тибет в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела Китая и перестать следовать по неверному пути, чтобы предотвратить дальнейший вред двусторонним отношениям". По его словам, с 2015 по 2018 год Тибет посетили 167 тыс. иностранных туристов.