Трамп опроверг сообщения о том, что называл погибших военных США неудачниками

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг в четверг сообщения СМИ о том, что он называл неудачниками погибших во время Первой мировой войны американских военнослужащих. Слова главы государства, который беседовал с журналистами после возвращения из штата Пенсильвания, приводит пресс-пул Белого дома.

Американский лидер назвал позорным материал журнала The Atlantic, а его авторов лжецами. В нем говорится, что глава вашингтонской администрации в 2018 году отказался отправиться на кладбище под Парижем, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие, потому что якобы боялся испортить прическу под дождем. По версии журнала, который ссылается на многочисленные источники, Трамп сказал, что кладбище "набито неудачниками".

"Если они действительно существуют, если действительно существуют люди, которые это сказали, они подонки и лжецы. И я готов поклясться всем, чем только можно, что никогда не говорил такого о наших павших героях. Нет никого, кто уважает их больше [чем я], - сказал президент. - Я думаю, что это просто ужасно. Когда я увидел подобное утверждение, прекрасный вечер превратился, честно говоря, в очень печальный вечер. Ни одно животное, никто, какое животное скажет такое?"

Трамп пояснил, что не смог отправиться тогда на кладбище из-за проливных дождей, занимающаяся охраной первых лиц государства Секретная служба США не позволила ему этого. "Секретная служба сказала мне, что я не смогу этого сделать. Я сказал, что должен это сделать. Они сказали, что я не смогу этого сделать, - пояснил американский лидер. - Теперь кто-то придумывает эту ужасную историю, что я не хотел ехать [на кладбище]".

В Twitter глава вашингтонской администрации назвал публикацию этого материала "позорной попыткой повлиять на выборы 2020 года". Многие действующие и бывшие сотрудники Белого дома, среди которых были и сопровождавшие президента в поездке во Францию, также опровергли утверждения журнала.