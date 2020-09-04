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Участники протестов в Болгарии ночью вновь блокировали дороги в Софии

Манифестанты провели традиционное шествие

СОФИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов, которые 58-й день продолжаются в Болгарии, минувшей ночью вновь блокировали дорожное движение на ключевых перекрестках столицы страны.

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Как сообщает корреспондент ТАСС, очередная мирная акция протеста, которая проходила в четверг вечером и завершилась после полуночи, собрала несколько тысяч человек. После митинга в районе треугольника власти на площади Независимости, где находятся здания правительства, Народного собрания (парламента) страны и администрации президента, протестующие провели традиционное шествие по улицам Софии, попутно вновь устанавливая палатки. Инцидентов не было.

Ночью после завершения акции протестующие добровольно убрали палаточные городки, восстановив дорожное движение.

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