Участники протестов в Болгарии ночью вновь блокировали дороги в Софии

СОФИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов, которые 58-й день продолжаются в Болгарии, минувшей ночью вновь блокировали дорожное движение на ключевых перекрестках столицы страны.
Как сообщает корреспондент ТАСС, очередная мирная акция протеста, которая проходила в четверг вечером и завершилась после полуночи, собрала несколько тысяч человек. После митинга в районе треугольника власти на площади Независимости, где находятся здания правительства, Народного собрания (парламента) страны и администрации президента, протестующие провели традиционное шествие по улицам Софии, попутно вновь устанавливая палатки. Инцидентов не было.
Ночью после завершения акции протестующие добровольно убрали палаточные городки, восстановив дорожное движение.