NYT: экс-чиновники США боятся, что страна выйдет из НАТО в случае переизбрания Трампа

Как отмечается в материале, американский лидер в беседах с приближенными ранее "неоднократно говорил о выходе" США из Североатлантического альянса. "Во время второго президентского срока у него может появиться такая возможность", - констатируется в публикации.

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Некоторые бывшие американские официальные лица и представители стран, являющихся союзниками Вашингтона, опасаются, что в случае переизбрания на второй президентский срок Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 сентября в газете The New York Times .

Издание напоминает, что в мемуарах экс-помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона описан случай, когда американский лидер якобы допускал такую возможность. В книге журналиста газеты The New York Times Майкла Шмидта приводятся слова бывшего руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Он якобы отмечал, что отговаривал Трампа от выхода США из НАТО. Источник газеты подтвердил, что Келли в частных беседах рассказывал об этом.

Согласно оценке издания, в свете этого "кажется более вероятным такое развитие событий, при котором "Трамп, воодушевленный переизбранием и, возможно, окруженный неопытными помощниками в сфере национальной безопасности, во время второго срока, может, наконец, попытаться подорвать или даже прекратить членство США в НАТО". "Как предупреждают экс-чиновники США, данный шаг станет одним из самых серьезных сдвигов в стратегической сфере за многие годы и крупной победой для президента России Владимира Путина", - говорится в материале.

По сведениям издания, обеспокоенность такой возможностью растет и среди представителей стран, которые являются союзниками США. "Европейские дипломаты все больше опасаются высказываться на эту тему, поскольку боятся спровоцировать Трампа", - говорится в материале. В нем отмечается, что президент США "сейчас все больше полагается на менее опытных советников, которые менее склонны спорить с ним".

Трамп ранее неоднократно критиковал многие входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Глава Белого дома требовал от этих государств довести оборонные расходы до 2% ВВП. В июле Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО.