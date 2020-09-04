Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, а также Франции и Италии. Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Берлин, Париж и Рим заявили, что, "несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь страны Балтии и Польша.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе. Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 год, в разные годы черный список расширялся и сокращался, увеличиваясь временами до 130 человек. В сентябре 2008-го Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действие и даже ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году.

На неформальной встрече в Берлине 27-28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.