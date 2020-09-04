Kyodo: саммит АТЭС пройдет 4 декабря в режиме онлайн

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Малайзии, которая в текущем году является председателем саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), намерены провести его 4 декабря в онлайн-формате. Об этом в пятницу со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что малайзийские власти планируют в ближайшее время официально объявить о дате проведения саммита.

25 июля старший министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что власти страны рассчитывают принять саммит АТЭС в ноябре в очном формате. При этом в конце июня правительство Новой Зеландии, к которой перейдет председательство АТЭС в будущем году, заявило, что саммит-2021 пройдет в онлайн-формате.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань.

С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".