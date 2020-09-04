Министр обороны Индии высоко оценил свою встречу с Шойгу в Москве

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава военного ведомства Индии Раджнатх Сингх дал высокую оценку своей рабочей встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, состоявшейся в четверг в Москве.

"Превосходная встреча в Москве с российским министром Сергеем Шойгу. Мы обсудили широкий круг вопросов, особенно касающихся углубления оборонного и стратегического партнерства наших стран", - написал Сингх в пятницу на своей странице в Twitter. "Россия и Индия - привилегированные стратегические партнеры. Надеюсь на дальнейшее углубление взаимодействия наших стран", - подчеркнул он.

Шойгу на встрече со своим индийским коллегой отметил колоссальный потенциал двустороннего сотрудничества. "Россия и Индия выступают как равноправные партнеры в мировых делах. Наши страны - сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН", - сказал он.

Шойгу также выразил надежду, что потенциал российско-индийского сотрудничества будет и дальше реализовываться на благо двух государств. Он поблагодарил Сингха за участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли 24 июня.

Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, Шойгу и Сингх рассмотрели вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также выразили настрой на "дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства".