Бывший госсекретарь Совбеза Белоруссии Равков откомандирован в Минобороны

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Освобожденный от должности государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков направлен в Министерство обороны. Это следует из указа президента страны, опубликованного в пятницу на Национальном правовом портале.

"Откомандировать генерал-лейтенанта Равкова Андрея Алексеевича из Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь в Министерство обороны Республики Беларусь", - сказано в документе.

В четверг президент Александр Лукашенко сделал перестановки в высшем руководстве силовых ведомств. Валерий Вакульчик, который работал в должности председателя КГБ, назначен государственным секретарем Совета безопасности, Иван Тертель, который руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ. Исполнять обязанности председателя КГК (Госконтроль) будет Василий Герасимов, до это он был - первым заместителем председателя этого ведомства. Президент также поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко найти работу для теперь уже бывшего госсекретаря Совбеза генерал-лейтенанта Андрея Равкова.