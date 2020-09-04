МВД Белоруссии проверяет факт несанкционированного доступа к своей информации в интернете

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии проводит проверку внешнего вмешательства в работу сайта ведомства по признакам преступления, предусмотренного статьей за несанкционированный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

"Проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по признакам преступления, предусмотренного статьей по статье 349 УК Республики Беларусь (Несанкционированный доступ к компьютерной информации)", - сказала Чемоданова. По данной статье предусматривается штраф или арест на срок до полугода.

Ранее в пятницу в пресс-службе МВД сообщили, что не исключают хакерской атаки на свой официальный сайт, рассчитывают на возобновление его работы в течение дня.

3 сентября появилось сообщение о взломе сайта МВД Белоруссии. Неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, разместив на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Это не первый государственный сайт Белоруссии, который прекращал работу. 2 сентября не открывался сайт управления делами президента, в настоящее время он работает.