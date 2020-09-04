Кулеба заверил, что министерская встреча "нормандской четверки" пройдет в сентябре

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел "нормандкой четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет в сентябре, вопрос согласован всеми сторонами. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я и мои немецкие и французские коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. Насколько меня проинформировали мои коллеги, которых я упомянул, то российский министр Сергей Лавров также не против проведения такой встречи", - сказал он на брифинге.

До этого в сентябре, по словам Кулебы, пройдет встреча советников, на которой и будет согласован вопрос переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств. "Как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, какие результаты будут достигнуты, - сказал он. - Я думаю, что после этого будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел, если ничего форс-мажорного на этой встрече не случится".