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Кризис на Украине

Вице-премьер Украины ожидает, что саммит "нормандской четверки" состоится осенью

Алексей Резников отметил, что для проведения встречи все еще необходимо выполнить большой объем работы

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Алексей Резников рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) этой осенью.

"Мне кажется, я оптимист вообще по жизни, и оптимистично смотрю на то, что такая встреча в Берлине лидеров нормандского формата абсолютно вполне вероятна этой осенью", - сказал Резников в пятницу в эфире телеканала "Украина-24".

При этом вице-премьер отметил, что для проведения встречи все еще необходимо выполнить большой объем работы.

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