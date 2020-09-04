Петицию "Репортеров без границ" против экстрадиции Ассанжа подписали 76 тыс. человек

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Международная структура "Репортеры без границ" создала петицию против экстрадиции из Великобритании в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как отмечается в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правозащитников, собраны уже 76 тысяч из 100 тысяч необходимых подписей.

"Репортеры без границ" выступают решительно против экстрадиции в США Джулиана Ассанжа, где ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет на основании ряда обвинений в публикации и предоставлении журналистам информации, которая служила общественным интересам", - указывается в тексте.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа возобновятся в Лондоне 7 сентября. Правозащитники намерены передать петицию властям в тот же день утром.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он нарушил в 2012 году условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет.

В апреле прошлого года Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после чего он был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году. Ожидая решения суда, Ассанж, которому отказали в освобождении под залог, находится в тюрьме усиленного режима Белмарш, жалуясь на плохое состояние здоровья, редкие встречи с адвокатами и невозможность готовиться к судебным заседаниям.