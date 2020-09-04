В Лингвистическом университете в Минске ОМОН проводит задержания среди студентов

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) ОМОН начал задержания среди студентов, сообщает в пятницу сетевое издание tut.by.

"В университет прибыли три микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа, в учебном заведении начались жесткие задержания", - пишет издание.

1 сентября студенты МГЛУ принимали активное участия в акции протеста, пройдя маршем по улицам Минска. Поводом для сегодняшних задержаний, как сообщается, стала новая акция студентов уже на территории самого университета. Они пели песню из мюзикла "Отверженные".

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова выразила в пятницу солидарность со всеми студентами, которые продолжают демонстрировать свое несогласие с итогами недавних президентских выборов. "Нет никакого оправдания тем мерам, которые сейчас принимаются по отношению к ним. Мы требуем немедленного прекращения давления, это недопустимо", - считает она.

МВД Белоруссии пока никак не комментирует происходящее в университете.