МИД Австрии выступил против бездоказательных санкций в отношении РФ из-за Навального

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Европейский союз не должен вводить санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным без доказательств причастности к этому инциденту государственных органов. Об этом заявил в пятницу в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Возможны все меры. Существует санкционный режим ЕС против распространения химического оружия. В зависимости от результата расследования мы оговорим возможные санкции. Но нельзя их просто объявлять без доказательств. Необходимо знать, кто несет ответственность", - сказал Шалленберг в ответ на вопрос о мерах давления ЕС на Россию после инцидента с Навальным.

Дипломат также отметил, что Европейскому союзу не нужно сваливать в одну кучу решение о строительстве газопровода "Северный поток - 2" с инцидентом Алексея Навального.

"Надо действовать осторожно, чтобы не сваливать все в одну кучу. Даже в прошлом нам удавалось делать различие, когда речь шла о событиях в Крыму и на востоке Украины. Мы всегда метко реагировали на каждое действие Москвы, которые считали неприемлемыми. Определенно будет обсуждение, но я считаю, что надо действовать с умом", - сказал Шалленберг в ответ на вопрос, нужно ли Австрии и Германии продолжать поддержку "Северного потока - 2".

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента. Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с блогером.