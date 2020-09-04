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Госпитализация Алексея Навального

Глава Европарламента заявил, что вся Европа озабочена инцидентом с Навальным

Этот случай должен быть полностью расследован, считает Давид Сассоли

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Вся Европа озабочена инцидентом с Алексеем Навальным. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter глава Европарламента Давид Сассоли.

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"Российское правительство должно слушать Евросоюз. Вся Европа серьезно озабочена отравлением господина Навального нервно-паралитическим веществом. Этот случай должен быть полностью расследован", - написал он.

В Брюсселе проходит экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов, созванное по инициативе Германии, на котором представители этой страны должны проинформировать государства НАТО об анализах Навального.

Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с блогером. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал передать ФСБ РФ запись перехваченного разговора между неназванными представителями Варшавы и Берлина, из которого следует, что "отравление" Навального - фальсификация.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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