Глава Европарламента заявил, что вся Европа озабочена инцидентом с Навальным

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Вся Европа озабочена инцидентом с Алексеем Навальным. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter глава Европарламента Давид Сассоли.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Российское правительство должно слушать Евросоюз. Вся Европа серьезно озабочена отравлением господина Навального нервно-паралитическим веществом. Этот случай должен быть полностью расследован", - написал он.

В Брюсселе проходит экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов, созванное по инициативе Германии, на котором представители этой страны должны проинформировать государства НАТО об анализах Навального.

Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с блогером. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал передать ФСБ РФ запись перехваченного разговора между неназванными представителями Варшавы и Берлина, из которого следует, что "отравление" Навального - фальсификация.