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Госпитализация Алексея Навального
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НАТО требует от России раскрыть ОЗХО всю программу производства "Новичка"

' ТАСС/Ruptly'

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. НАТО требует от РФ раскрыть ОЗХО всю программу производства "Новичка" и разрешить международное расследование инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного ситуации вокруг Навального.

По его словам, страны НАТО обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным, но пока нельзя сказать, какими они будут. 

Российским СМИ, постоянно аккредитованным при НАТО, пресс-служба альянса не позволила задавать вопросы на этом мероприятии.

"Союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция", - сказал генсек альянса.

Теги
Столтенберг, ЙенсГоспитализация Алексея Навального
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