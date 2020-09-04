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Госпитализация Алексея Навального

Глава МИД Украины призвал Запад к новым санкциям против РФ из-за Навального

Дмитрий Кулеба также призвал пересмотреть политику в отношении газопровода "Северного потока - 2"

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести дополнительные санкции против России из-за возможного отравления российского блогера Алексея Навального, а также пересмотреть политику в отношении газопровода "Северного потока - 2". Об этом он заявил в пятницу на брифинге.

"Преступление с отравлением Алексея Навального не должно остаться безнаказанным", - заявил он. "Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода" Северный поток - 2 ", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что, несмотря на хорошие отношения между Украиной и Германией, страны придерживаются разных взглядов на строительство газопровода "Северный поток - 2". "Вы хорошо знаете, что, несмотря на наши чрезвычайно позитивные отношения с Германией, и я хочу еще раз подтвердить, что правительство Украины благодарно Германии за решительную и последовательную поддержку Украины в вопросе противодействия российской агрессии, есть, к сожалению, в наших отношениях одно расхождение, и мы этого не скрываем. Это расхождение называется "Северный поток - 2", - сказал Кулеба.

Он объяснил, что в случае завершения строительства газопровода "Россия будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их потом, в частности, в свои агрессивные действия как внутри страны, так и вне ее". "Поэтому время очень комплексно подойти к этому вопросу и наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для РФ за ее действия", - подчеркнул Кулеба.

2 сентября правительство Германии опубликовало заявление, в котором речь шла о том, что Навальный "стал жертвой атаки вещества группы "Новичок".

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УкраинаРоссияГоспитализация Алексея Навального
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