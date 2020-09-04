МВД Белоруссии уточнило, что задержания в минском вузе проводят по административному делу

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят задержание молодых людей в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) в рамках административного процесса. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

"Распространяется неверная информация. Сотрудники ОМОН в настоящее время в МГЛУ никого не задерживают, там есть сотрудники милиции, которые в рамках административного процесса задержали молодых людей, и это не связано с событиями сегодняшнего дня", - сказала Чемоданова.

Она пояснила, что работают исключительно сотрудники милиции, они "в рамках проверки материалов провели административные задержания некоторых людей, которые изначально были ими обозначены".

Как сообщали в пятницу очевидцы, студенты пели в университете песни из мюзикла "Отверженные" и "Марсельезу". После чего этого на трех микроавтобусах без номеров приехали представители силовых структур, затем были задержаны несколько молодых людей.

1 сентября в Белоруссии прошли студенческие протесты, наиболее массовые - в Минске. По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении более 30 студентов составили протоколы об административном правонарушении.