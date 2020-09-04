В Киеве завели дело против депутатов Рады от "Оппозиционной платформы" за поездку в Москву

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уловное дело в отношении группы депутатов Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по статье "государственная измена". Об этом сообщил в пятницу депутат Рады, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Евгений Слета - следователь третьего отдела [ГБР] направил в Верховную раду письмо, в котором требует до 10 сентября ответить на ряд вопросов, касающихся Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузмина и Татьяны Плачковой. Уже даже уголовное дело есть. Какое преступление совершили я и мои товарищи? В письме написано: "Они поехали в Москву, где обсуждали с депутатами российской Думы пути установления мира, поэтому мы считаем это государственной изменой и требуем немедленно разобраться", - сказал Рабинович.