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Reuters: Белый дом запросил у ведомств США данные о финансировании, связанном с КНР

Сообщается, что эти сведения будут использоваться "для информирования политических деятелей о связанных с Китаем государственных расходах США"

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление Белого дома запросило на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином у федеральных агентств США документы о финансировании программ, связанном с Китаем. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

В нем говорится, что "ведомства должны предоставить данные о государственном финансировании программ поддержки Китая, прямого либо косвенного противодействия недобросовестной конкуренции, злонамеренным действиям и глобальному влиянию КНР". Сообщается, что эти сведения будут использоваться "для информирования политических деятелей о связанных с Китаем государственных расходах США".

Представитель управления подтвердил в разговоре с агентством факт направления запроса. Ответить на него федеральные ведомства должны до 21 сентября.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.

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