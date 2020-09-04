Причиной срабатывания противопожарной системы на военной базе США в Японии стало барбекю

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Барбекю, которое готовили американские военные, привело к срабатыванию противопожарной системы на базе корпуса морской пехоты США Футэмма, расположенной в самой южной префектуре Окинава. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел в апреле этого года. Тогда сообщалось, что на Футэмме произошел выброс ядовитых веществ, используемых при пожаротушении. Японские власти потребовали от американского командования провести расследование обстоятельств случившегося.

По данным Министерства обороны Японии, которому были предоставлены результаты соответствующего расследования, противопожарная система на военном объекте сработала по вине солдат, которые готовили там барбекю. Американское военное командование уже принесло извинения японской стороне за случившееся.

Власти Окинавы давно требуют ликвидировать авиабазу Футэмма в густонаселенном городе Гинован, на которой периодически происходят различные инциденты. Вашингтон и Токио договорились перенести ее в более пустынный район на северо-западе Окинавы, но такой вариант тоже отвергает местная администрация. На этом острове сосредоточено 70% площади всех американских военных объектов в Японии.