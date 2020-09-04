Минобороны Белоруссии заявило о незаконной попытке сменить власть в стране извне

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Деструктивные силы в Белоруссии при поддержке ряда стран Запада попытались неконституционным путем сменить власть в стране, но получили отпор благодаря слаженным действиям госорганов. С таким заявлением выступил в пятницу в Москве министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.

Министр заявил, что сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят "уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления". "Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства", - сказал Хренин.

В связи с этим, подчеркнул глава оборонного ведомства, Белоруссия благодарна "военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Республике Беларусь в непростое для нее время".

Усиление НАТО

Также министр обороны Белоруссии сообщил, что группировка Североатлантического альянса на границах республики выросла в последние годы в 17 раз, до 10 тыс. военнослужащих, а количество проводимых НАТО учений увеличилось пятикратно.

"В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США. Проходят крупномасштабные многонациональные учения стран - членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств НАТО увеличилось в 5 раз", - приводит слова главы Минобороны пресс-служба военного ведомства.