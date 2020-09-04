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Пандемия COVID-19

Президент Грузии назвала кибератаку на лабораторию Лугара попыткой запугать Тбилиси

Ранее МВД Грузии заявило, что иностранные спецслужбы незаконно проникли в компьютерную систему Минздрава страны и получили информацию о коронавирусе, хранящуюся в базе данных исследовательского центра

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Кибератака, совершенная на Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, является антигуманным шагом и служит попытке запугать Грузию. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента республики Саломе Зурабишвили.

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"Атака, осуществленная против центра Лугара, тем более сегодня, в условиях пандемии, когда роль лаборатории является важнейшей для спасения людей, должна быть оценена как антигуманный акт. Понятно, что целью атаки было не только выведение из строя лаборатории. С одной стороны, это является очередной попыткой запугивания Грузии", - сказано в заявлении.

Глава государства также отметила, что кибератака на лабораторию по времени совпала с инцидентом, связанным с Алексеем Навальным. Зурабишвили призвала правоохранительные органы в самые короткие сроки расследовать кибератаку на лабораторию.

МВД Грузии в четверг опубликовало заявление, в котором говорилось, что иностранные спецслужбы незаконно проникли в компьютерную систему Минздрава и получили в свое распоряжение информацию о коронавирусе, хранящуюся в базе данных Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара.

Центр им. Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение там опасных экспериментов. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что запросят у США документы о деятельности лаборатории.

Теги
ГрузияЗурабишвили, СаломеПандемия COVID-19
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