Нетаньяху опроверг публикацию СМИ о его согласии на продажу американских вооружений ОАЭ

ТАСС, 4 сентября. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу опровергла публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что лидер еврейского государства в свете договоренностей о нормализации двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами согласился не пытаться помешать им приобрести крупную партию вооружений у США.

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"Повторение ложной информации в отношении премьер-министра Нетаньяху не делает ее правдой. Ни на одном этапе переговоров между Израилем и США, которые привели к историческому прорыву [в отношениях] с Объединенными Арабскими Эмиратами 13 августа, премьер-министр Нетаньяху не давал согласия со стороны Израиля на продажу современных вооружений ОАЭ", - приводит выдержки из заявления канцелярии Нетаньяху израильское государственное радио Kan.

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что ранее на закрытых консультациях израильский премьер дал понять, что не возражает против продажи крупной партии американских вооружений ОАЭ. По утверждению газеты, речь идет о самолетах радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, истребителях пятого поколения F-35 и беспилотниках MQ-9 Reaper.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на текущей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.