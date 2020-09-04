Около 100 граждан Белоруссии попросили убежище в Польше

ВАРШАВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 100 граждан Белоруссии обратились к польским властям с просьбой позволить им остаться на территории республики, так как в Белоруссии, по их словам, им угрожает опасность. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу после совещания с представителями правительства, посвященного пандемии коронавируса.

По словам Дуды, "в последние недели в Польше около 100 человек - граждан Белоруссии - выступили с просьбой остаться на территории Польши, принимая во внимание свою безопасность". "Они считают, что, по политическим соображениям, на территории Белоруссии им угрожает опасность", - добавил он.

"Были опасения, связанные с Белоруссией, что оттуда будут приезжать зараженные коронавирусом", - сказал Дуда и подчеркнул, что причин для опасений нет. "Движение на границе осуществляется на нормальном уровне - около 2 тыс. граждан Белоруссии в день въезжают на территорию Польши. У них не фиксируется большое число заражений". "Приезжающие из Белоруссии не источник заражения", - отметил польский президент.

Ранее власти Польши приняли решение облегчить для граждан Белоруссии режим пересечения границы, ускорив процесс выдачи виз.