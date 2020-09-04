В Минске проходит акция протеста у здания лингвистического университета

МИНСК, 4 сентября /ТАСС/. Студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в пятницу проводят акцию протеста у здания вуза, передает корреспондент ТАСС. Несколько десятков человек выстроилось у входа в один из корпусов университета, многие из них держат в руках бело-красно-белые флаги. Протест начался после задержания сегодня ОМОНом нескольких студентов университета.

К молодым людям присоединились сочувствующие преподаватели и другие люди, узнавшие о произошедшем из СМИ. Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки, в ответ протестующие выкрикивают: "Да здравствует Белоруссия!" Одна из машин остановилась неподалеку, ее водитель, открыв все двери, включил песню "Хочу перемен" группы "Кино".

Как сообщили в пятницу очевидцы, студенты исполнили в университете песни из мюзикла "Отверженные" и "Марсельезу". После чего на трех микроавтобусах без номеров приехали представители силовых структур, затем были задержаны несколько учащихся.

В МВД Белоруссии заявили, что правоохранительные органы проводили задержание молодых людей в МГЛУ в рамках административного процесса и с сегодняшними событиями это не связано.

1 сентября в Белоруссии прошли студенческие протесты, наиболее массовые были в Минске. По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении более 30 студентов составили протоколы об административном правонарушении.